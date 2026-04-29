Ağrı'da tedavi gören prematüre bebek ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya gelen ve bağırsak rahatsızlığı teşhisi konulan prematüre bebek, ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi.

Patnos Devlet Hastanesi'nde 27 Nisan Pazartesi günü 31 haftalık olarak dünyaya gelen 1 kilo 600 gram ağırlığındaki Öznur Narman, doğumun ardından doktorlar tarafından muayene edildi. Yapılan kontrollerde bağırsak rahatsızlığı tespit edilen bebek, ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeğin, ileri merkezde çocuk cerrahisi müdahalesine ihtiyaç duyması üzerine Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne nakline karar verildi. Bunun üzerine ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen minik bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçağa sağlık ekipleri tarafından alınarak Elazığ'a sevk edildi. Bebeğin tedavisinin Elazığ'da devam ettiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
