Ağrı'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Programı Başlatıldı

Ağrı'da 1 serotipi şap hastalığına karşı başlatılan aşılama programı kapsamında köy ve mezraları tek tek dolaşarak büyükbaş hayvanların aşılamasını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kapı kapı dolaşarak üreticilerin ahırlarına giriyor ve büyükbaş hayvanlara aşı uyguluyor. Yürütülen programla hem hayvan sağlığının korunması hem de hastalığın yayılımının engellenmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, aşılama faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, üreticilerin de bu süreçte görevlilere gerekli kolaylığı göstermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için aşılamanın büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. - AĞRI