Ağrı'da riskli gebelik uçak ambulans ile Ankara'ya taşındı

Ağrı'da riskli gebelik uçak ambulans ile Ankara'ya taşındı
Güncelleme:
Ağrı'da 33 hafta 4 günlük hamile olan Evin Keleş, yüksek riskli gebelik nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Bebeğinde hipoplastik sağ kalp sendromu tespit ediliyor.

Ağrı'da riskli gebelik yaşayan Evin Keleş, kalp rahatsızlığı tespit edilen bebeği için Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'da 29 yaşında, 33 hafta 4 günlük hamile olan Evin Keleş, yüksek riskli gebeliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 4. gebeliğini yaşayan ve 1 çocuğu bulunan Keleş'in hamileliğinde plasenta previa tespit edilmişti.

Perinatoloji uzmanları, anne karnındaki bebeğe hipoplastik sağ kalp sendromu tanısı koydu. Anne ve bebeğin doğum sonrası takibi için uçak ambulans ile Ankara'ya nakledildi. Sağlık yetkilileri, sevkin bebeğin ve annenin durumu açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. - AĞRI

