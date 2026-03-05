Patnos'ta öğrencilerle iftar buluşması

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen programda öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Dertlioğlu, gençlerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Konuşmasında, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle mücehhez, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Dertlioğlu, eğitim sürecinde gösterilen gayret ve disiplinin geleceğe atılan en sağlam adım olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin görüş ve düşüncelerini de dinleyen Kaymakam Dertlioğlu, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurguladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı