Ağrı'da öğrenci yurtları ve pansiyonlarda gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Ağrı Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, öğrenci yurtları ve pansiyonlarda gıda güvenliği denetimlerini sürdürüyor. 1 Nisan-1 Haziran arasında 68 işletme denetlendi.

Ağrı Valiliği koordinesinde oluşturulan Gıda Denetim Komisyonu kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin tükettiği gıdaların güvenli koşullarda hazırlanması ve sunulmasına yönelik kontroller yapılıyor. Ekipler, denetimlerde mutfak ve yemekhanelerdeki hijyen şartlarını, gıdaların muhafaza koşullarını ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğunu inceliyor. Ayrıca gıda üretimi, depolama ve servis süreçlerinde mevzuata uygunluk da kontrol ediliyor.

Kent genelinde 1 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 62 pansiyon ile 6 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 68 işletme denetlendi.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişiminin korunmasına yönelik denetimlerin ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğü belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
