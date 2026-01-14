Doğubayazıt'ta muhtarlara üretim bilgilendirilmesi

Ağrı Doğubayazıt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, köy ve merkeze bağlı mahalle muhtarlarına yönelik bitkisel ve hayvansal üretim konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ömer Çoktin Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Emin Yiğit ile Veteriner Hekim Bahadır Badem tarafından sunumlar yapıldı. Programda; bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, hayvan sağlığı, koruyucu hekimlik uygulamaları ve sürdürülebilir tarım konularında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, sahada karşılaşılan sorunlar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Katılımcılar, bu tür bilgilendirme çalışmalarının üretimin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yetkililer, çiftçi ve üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti. - AĞRI