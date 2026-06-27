Haberler

Ağrı'da anasınıfı öğrencileri kompost yapımını uygulamalı öğrendi

Ağrı'da anasınıfı öğrencileri kompost yapımını uygulamalı öğrendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Yavuz Selim Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, organik atıklardan kompost yaparak çevre bilinci kazandı.

Ağrı'da anasınıfı öğrencileri, çevre bilincini erken yaşta kazanmak amacıyla düzenlenen etkinlikte organik atıklardan kompost yapımını uygulamalı olarak öğrenerek sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandı.

Ağrı Yavuz Selim Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, çevre bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kompost yapımını uygulamalı olarak öğrendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, evlerinden ve çevrelerinden topladıkları muz kabuğu, yumurta kabuğu, fıstık kabuğu ve çeşitli yeşil bitki atıklarını kullanarak kompost hazırladı. Organik atıkların toprağa yeniden kazandırılma sürecini uygulamalı olarak deneyimleyen minik öğrenciler, geri dönüşümün doğaya sağladığı katkıları yerinde gözlemledi.

Etkinlikte, organik atıkların çöpe gitmek yerine doğal gübreye dönüşerek toprağı beslediği anlatılırken, öğrencilere çevreyi korumanın ve doğal kaynakları verimli kullanmanın önemi de aktarıldı.

Okul yetkilileri, çocuklarda çevre ve doğa bilincini güçlendirmeyi amaçlayan uygulamalı eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil

Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?