Ağrı'da Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

Ağrı'da son günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezi ve Diyadin ilçesine bağlı yüksek rakımlı birçok köyde etkili olan yağmur, kar yağışına dönüştü. Mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, her yer beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayında yağan kar yağışı vatandaşları bir hayli şaşırttı. Diyadin ilçesinde kar yağışı sonrasında oluşan doğa harikası görüntülerin görülmeye değer olduğunu ifade eden vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel