Ağrı'da Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ağrı'da Mayıs ayında kar sürprizi

Ağrı'da son günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ağrı'da son günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezi ve Diyadin ilçesine bağlı yüksek rakımlı birçok köyde etkili olan yağmur, kar yağışına dönüştü. Mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, her yer beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayında yağan kar yağışı vatandaşları bir hayli şaşırttı. Diyadin ilçesinde kar yağışı sonrasında oluşan doğa harikası görüntülerin görülmeye değer olduğunu ifade eden vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyadin, Mayıs, Ağrı, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title