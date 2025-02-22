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Ağrı'da Mahsur Kalan Hastalar Paletli Ambulanslarla Kurtarıldı

Ağrı'da Mahsur Kalan Hastalar Paletli Ambulanslarla Kurtarıldı
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Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollar, sağlık ekiplerinin paletli ambulanslarla hastaları kurtarmasını sağladı. Mahsur kalan hastaların hastanelere ulaşması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulanslarla kurtarıldı.

Ağrı'nın il merkezi, Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan hastalar, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastanelere ulaştırıldı.

Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde rahatsızlanan Ahmet Aslangiri için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, paletli ambulansla zorlu yolları aşarak köye ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Aslangiri, daha sonra Hamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı ilçeye bağlı Karlıca köyünde ise doğum sancıları başlayan İpek Altay, sağlık ekiplerince alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Doğubayazıt ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Kutlubulak ve Üzengili köy yollarını açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı. Açılan yollar sayesinde hastalar güvenli şekilde Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağrı'nın il merkezine bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşayan 74 yaşındaki Halis Yıldırım'ın sağlık durumu kötüleşince ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Sağlık ekipleri, biri paletli olmak üzere iki ambulansla yola çıktı. Murat köyüne kadar kara ambulansıyla ilerleyen ekipler, burada paletli ambulansa geçerek güçlükle Yukarı Küpkıran köyüne ulaştı. Yıldırım, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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