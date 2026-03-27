Ağrı'da köylüler sel riskine karşı karı kürekle yararak su yolu açtı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde, eriyen karların sele dönüşme riskine karşı köy sakinleri tarafından suyun akışını sağlamak amacıyla kanallar oluşturuldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların sele yol açma ihtimaline karşı köy sakinleri harekete geçti. Yaylada biriken yoğun kar kütlesinin risk oluşturabileceğini değerlendiren vatandaşlar, muhetemel taşkınların önüne geçmek amacıyla önlem aldı.
Köy sakinleri bir araya gelerek küreklerle kar tabakasını yarıp suyun kontrollü şekilde akabileceği kanallar açtı. - AĞRI