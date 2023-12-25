Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı sonrası kaybolan koyunları bulmak için gönderilen kepçe, uçurumdan düşerek 3 kişinin ölümüne neden oldu. Cesetlere ulaşılırken, bir kişi hala aranıyor.
Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin de cesedine ulaşıldı. Ekipler devrilen kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderilmiş ve kepçe uçurumdan aşağıya uçmuştu.
Kepçe operatörü Necati Şen ile vatandaşlardan Rauf Aydın ve Mustafa Taşdemir'in ardından Yasin Taşdemir'in de cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyorlar. - AĞRI