Ağrı'da Kadınlar Kış İçin Lahana Turşusu Kuruyor
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kadınlar, geleneksel yöntemlerle lahana turşusu kurarak kış hazırlıklarını yapıyor. Taze lahanalar, havuç, biber ve sirke ile zenginleştirilerek kavanozlara dolduruluyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte kadınlar, geleneksel yöntemlerle lahana turşusu kurarak kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte ev kadınları, kışlık hazırlıklarını hızlandırdı. İlçede kadınlar, sofraların vazgeçilmezi olan lahana turşusunu geleneksel yöntemlerle kurarak kışa hazırlanıyor.

Her yıl bu dönemde Patnos'ta evlerin bahçeleri ve balkonları turşu kavanozlarıyla dolup taşıyor. Kadınlar, tarlalardan getirdikleri taze lahanaları doğrayarak içerisine havuç, biber, sarımsak ve sirke ekleyip kavanozlara dolduruyor. Birkaç hafta olgunlaşması beklenen turşular, hem sofralara renk katıyor hem de soğuk kış günlerinde şifa deposu olarak tüketiliyor.

Ev hanımı Senem Yılkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsiminde tüketmek üzere turşu hazırladıklarını belirterek, "Kışın sofralarımızda doğal ürünler bulunsun diye lahanalarımızı getirip turşu kuruyoruz. İçine havuç, biber ve sirke ekliyoruz. Turşu hem lezzetli oluyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Kış aylarında çorbanın, kuru fasulyenin yanına çok yakışıyor" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
