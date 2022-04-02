Ağrı'da iki yılın ardından ilk teravih heyecanı - Haberler

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Ağrı'da iki yılın ardından ilk teravih heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağrı'da iki yılın ardından ilk teravih heyecanı

Ağrı'da, vatandaşlar pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen teravih namazını yeniden kılmak için camileri doldurdu.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da, vatandaşlar pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen teravih namazını yeniden kılmak için camileri doldurdu.

İki yıl sonra ilk teravih namazını Hacı Halis Ünsal Camii'nde İl Müftüsü Celal Büyük kıldırdı.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Büyük, ramazanın önemine vurgu yaptı. Namaz sonrasında cemaatle bir araya gelen Müftü Büyük, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. - AĞRI

Ağrı'da iki yılın ardından ilk teravih heyecanı

Ağrı'da iki yılın ardından ilk teravih heyecanı

Ağrı'da iki yılın ardından ilk teravih heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Celal Büyük, Namaz, Ağrı, Yerel, Haberler

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