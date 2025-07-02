Ağrı'da İki Aile Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı

Ağrı'da İki Aile Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı
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Ağrı'da Yıldırım ve Taşdemir aileleri arasındaki uzun süredir devam eden husumet, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız'ın girişimleriyle sona erdi. Barış programında taraflar karşılıklı helalleşerek birlik yemini etti.

Ağrı'da Yıldırım ve Taşdemir aileleri arasında uzun süredir devam eden husumet, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız'ın girişimleriyle sona erdi.

Şehirde büyük bir memnuniyetle karşılanan barış programı, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Programda bir araya gelen taraflar, karşılıklı helalleşerek barış yemini etti.

Barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, toplumun huzur ve birlikteliğine dikkat çekerek, "Toplumumuzun huzuru, birlik ve beraberliği her şeyden önce gelir. Yıldırım ve Taşdemir aileleri arasında yaşanan olumsuzlukların sona ermesi adına gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, taraflar sağduyu göstererek barışa el uzattı. Bu barış ortamı, kardeşlik hukukunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Barış programında aile büyüklerine ve sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Yıldız, "Şehrimizde kırgınlıkların değil, birlik ve beraberliğin hakim olması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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