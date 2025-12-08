Ağrı'da güvenlik güçlerine 85 yeni araç teslim edildi

Ağrı'da emniyet ve jandarma teşkilatlarının kullanımına sunulan 85 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Vali Mustafa Koç, "Bu yatırım, devletimizin güvenlik hizmetlerine verdiği önemin güçlü bir göstergesidir" dedi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü, bağışçılar ve vatandaşların katılımıyla emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 85 aracın hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Yeni araçların kentte güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Törende konuşan Vali Koç, araçların tesliminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakın takibiyle gerçekleştiğini vurgulayarak, "İlimize kazandırılan bu 85 yeni aracın teslimini bugün hep birlikte gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

Koç, kolluk birimlerinin teknik kapasitesinin güçlendirilmesinin devletin vatandaşına verdiği değerin somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Devletimizin her kurumunda olduğu gibi kolluk birimlerimizde de hizmet kapasitesinin artırılması, teknik imkanların güçlendirilmesi ve personelimizin görevini daha etkin yerine getirebilmesi için yapılan bu destek, milletimizin huzuruna verilen önemin açık bir göstergesidir."

Vali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki törende yaptığı konuşmadaki "Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Vatandaş size baktığında kendini güvende hissetmeli, 'İyi ki devletimiz var' demeli" sözlerini hatırlatarak, güvenlik güçlerinin önemine dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sık sık vurguladığı gibi güvenlik birimlerinin kararlılığının suçun etkisini azaltarak, karanlık odakları nefessiz bıraktığını belirten Vali Koç, güvenlik güçlerinin duruşunun milletin huzurunun teminatı olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Vali Koç, "Türkiye Yüzyılı; daha güvenli şehirlerin, daha huzurlu bir toplumun, daha güçlü bir devletin yüzyılı olacaktır. Bugün teslim aldığımız bu araçlar da bu vizyonun sahadaki en güçlü destekçilerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı. - AĞRI