Haberler

Ağrı'da güvenlik güçlerine 85 yeni araç teslim edildi

Ağrı'da güvenlik güçlerine 85 yeni araç teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da emniyet ve jandarma teşkilatlarının kullanımına sunulan 85 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Ağrı'da emniyet ve jandarma teşkilatlarının kullanımına sunulan 85 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Vali Mustafa Koç, "Bu yatırım, devletimizin güvenlik hizmetlerine verdiği önemin güçlü bir göstergesidir" dedi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü, bağışçılar ve vatandaşların katılımıyla emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 85 aracın hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Yeni araçların kentte güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Törende konuşan Vali Koç, araçların tesliminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakın takibiyle gerçekleştiğini vurgulayarak, "İlimize kazandırılan bu 85 yeni aracın teslimini bugün hep birlikte gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

Koç, kolluk birimlerinin teknik kapasitesinin güçlendirilmesinin devletin vatandaşına verdiği değerin somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Devletimizin her kurumunda olduğu gibi kolluk birimlerimizde de hizmet kapasitesinin artırılması, teknik imkanların güçlendirilmesi ve personelimizin görevini daha etkin yerine getirebilmesi için yapılan bu destek, milletimizin huzuruna verilen önemin açık bir göstergesidir."

Vali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki törende yaptığı konuşmadaki "Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Vatandaş size baktığında kendini güvende hissetmeli, 'İyi ki devletimiz var' demeli" sözlerini hatırlatarak, güvenlik güçlerinin önemine dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sık sık vurguladığı gibi güvenlik birimlerinin kararlılığının suçun etkisini azaltarak, karanlık odakları nefessiz bıraktığını belirten Vali Koç, güvenlik güçlerinin duruşunun milletin huzurunun teminatı olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Vali Koç, "Türkiye Yüzyılı; daha güvenli şehirlerin, daha huzurlu bir toplumun, daha güçlü bir devletin yüzyılı olacaktır. Bugün teslim aldığımız bu araçlar da bu vizyonun sahadaki en güçlü destekçilerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu

Şeriat ülkesinde zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi

"Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi"
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title