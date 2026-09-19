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Ağrı’da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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Ağrı’da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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Ağrı’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende şehitler anıldı, gazi ve ailesi ziyaret edildi.

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende şehitler anıldı, gazi ve ailesi ziyaret edildi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla Abide Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Hava Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılarak dua edildi. Program kapsamında daha sonra Gazi Yüksel Bayram ve ailesi ziyaret edildi. Ziyarette ailenin hal ve hatırları sorularak talep ve istekleri dinlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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