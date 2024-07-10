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Ağrı'da Elektrik Akımına Kapılan 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kopan elektrik tellerine dokunan 9 yaşındaki Hamza Aras, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Aras, tedavi altına alındı. Olayın ardından Aras Elektrik Dağıtım şirketine tepki gösterildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde kopan elektrik tellerine dokunan Hamza Aras (9) akıma kapılarak yaralandı. Kazanın hemen ardından ailesi tarafından Patnos Devlet Hastanesi'ne götürülen Hamza Aras tedavi altına alındı.

Olayın ardından inceleme başlatılırken ilçe halkı Aras Elektrik Dağıtım şirketine ihmalinden dolayı tepki gösterdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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