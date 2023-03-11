Ağrı'da 400 bin büyükbaş şap hastalığına karşı aşılanacak

AĞRI'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce şap hastalığına karşı aşılama ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

AĞRI'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce şap hastalığına karşı aşılama ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. 400 bin büyükbaş, ekipler tarafından aşılanacak.

Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı Ağrı'da aşılama ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. SAT-2 serotipi hastalığına karşı köylere giden ekipler, büyükbaşları aşılarken, ahırlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Hastalığa karşı Ağrı'da 400 bin hayvanın aşılanacağı belirtildi. Aşılama yaptırmayan hayvan sahiplerine de 46 bin lira ceza kesileceği kaydedildi.