Ağrı'da 17 Kilometrelik Köy Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

Ağrı'da 17 Kilometrelik Köy Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı
Güncelleme:
Ağrı Valiliği, Eskiharman, Bezirhane, Doğutepe ve Boztoprak grup köy yolunun 17 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım aşınma tabakası çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Ağrı'da Eskiharman, Bezirhane, Doğutepe ve Boztoprak grup köy yolunun 17 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) aşınma tabakası çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımının daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Valiliğimiz koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından ilimiz merkezine bağlı Eskiharman, Bezirhane, Doğutepe ve Boztoprak grup köy yolunun 17 kilometrelik kısmında BSK aşınma tabakası çalışmaları tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
