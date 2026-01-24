Haberler

Hekimhan'da Köye İnen Yavru Dağ Keçisi Ekiplere Teslim Edildi

Güncelleme:
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ağır kış koşulları nedeniyle köye inen yavru dağ keçisi, bir vatandaş tarafından evine götürüldü. Doğa Koruma ekipleri tarafından teslim alınan keçi, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına bırakılacak.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi'nde ağır kış şartları nedeniyle köye inen yavru dağ keçisi, bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cuma Arayıcı, mahalleye inen yavru dağ keçisini bulunduğu yerden alarak evine götürdü. Durumun bildirilmesi üzerine Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri mahalleye gelerek yavru dağ keçisini teslim aldı.

Yavru dağ keçisinin gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
