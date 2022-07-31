Ağdağ ailesinin anne acısı Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Felis Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdağ ve İsmet Akdağ anneleri Fikret Bastay gözyaşlarıyla defnedildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Felis Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdağ ve İsmet Akdağ anneleri Fikret Bastay gözyaşlarıyla defnedildi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Felis Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdağ ve İsmet Akdağ'ın vefat eden anneleri ile Ali Kaplan'ın kayınvalidesi Fikret Bastay (76) için Gaziantep Asri Mezarlığında öğlen namazını müteakiben düzenlenen cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Gaziantep Asri Mezarlığında yer alan Hanifi Şireci Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Mesut Acar, Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile sağlık, iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan merhume Fikret Bastay'ın taziyesinin İbrahimli'de yer alan Metro Market'in arkasında ki Esen - Bülent USLU Taziye Evinde kabul edileceği açıklandı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ağdağ ailesinin anne acısı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.