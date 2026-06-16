Haberler

AGAD yönetiminden Vali Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyareti

AGAD yönetiminden Vali Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, yeni atanan Vali Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret ederek yerel basın ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) yönetimi, Adıyaman Valiliği görevine atanan Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret ederek yerel basın ve kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Adıyaman'ın genel durumu, kentte devam eden çalışmalar ile yerel basının mevcut durumu ve karşılaştığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, AGAD Başkan Yardımcıları Günebakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya ve Besni Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Emin Soydan Doğru, Yönetim Kurulu Üyeleri Gölbaşı Türkay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Gül, Mercan Tv Programcısı Baykan Sarıkaya katıldı. Görüşmede, yerel basının kentin gelişimine sunduğu katkılar ve medya sektörünün mevcut durumu değerlendirilirken, AGAD yönetimi misafirperverliğinden dolayı Vali Abdullah Küçük'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada: "Yerel basın, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinin yanı sıra ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Basın mensuplarımızla her zaman istişare içerisinde çalışmayı sürdürecek, şehrimizin ortak hedefleri doğrultusunda iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın İbrahim Aslan ile yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak Valimiz Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilimizin genel durumu, yerel basının mevcut yapısı ve medya sektörünün beklentileri üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Yerel basının şehrimizin gelişimine katkı sunan önemli bir paydaş olduğuna inanıyor, kamu kurumlarıyla kurulacak güçlü iletişim ve iş birliğinin Adıyaman'a önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Valimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir açıklama daha
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Birlik toplantısına gölge düşüren koltuk krizi! CHP'li başkan salonu terk etti

AK Parti'nin kapısından dönen başkanı çıldırttılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza

Dev firmaların fiyat anlaşması yaptığı sektöre 3.6 milyar TL ceza
Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda görsel şölen: Aydınlatma direkleri leyleklerin yeni adresi oldu

Bu yolda seyahat edenler gözlerine inanamıyor!
Gaziantep düğün cinayeti davasında kritik gelişme: Sanıklardan çelişkili ifadeler!

Sokak düğünü cinayeti davasında flaş gelişme!

TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı