AGAD yönetiminden Vali Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) yönetimi, Adıyaman Valiliği görevine atanan Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret ederek yerel basın ve kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Adıyaman'ın genel durumu, kentte devam eden çalışmalar ile yerel basının mevcut durumu ve karşılaştığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, AGAD Başkan Yardımcıları Günebakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya ve Besni Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Emin Soydan Doğru, Yönetim Kurulu Üyeleri Gölbaşı Türkay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Gül, Mercan Tv Programcısı Baykan Sarıkaya katıldı. Görüşmede, yerel basının kentin gelişimine sunduğu katkılar ve medya sektörünün mevcut durumu değerlendirilirken, AGAD yönetimi misafirperverliğinden dolayı Vali Abdullah Küçük'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada: "Yerel basın, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinin yanı sıra ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Basın mensuplarımızla her zaman istişare içerisinde çalışmayı sürdürecek, şehrimizin ortak hedefleri doğrultusunda iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın İbrahim Aslan ile yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak Valimiz Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilimizin genel durumu, yerel basının mevcut yapısı ve medya sektörünün beklentileri üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Yerel basının şehrimizin gelişimine katkı sunan önemli bir paydaş olduğuna inanıyor, kamu kurumlarıyla kurulacak güçlü iletişim ve iş birliğinin Adıyaman'a önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Valimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı