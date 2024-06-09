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Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

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Sakarya'da 31 yaşındaki Ruhi D., kiraz topladığı sırada ağaçtan düştü. Eşinin yaralandığı haberini alan 27 yaşındaki Şirin D. ise fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşinin ağaçtan düştüğünü haber alan genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti.

EŞİNİN AĞAÇTAN DÜŞTÜĞÜNÜ DUYUNCA FENALIK GEÇİRDİ

Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde Kiraz toplayan 31 yaşındaki Ruhi D., dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan 27 yaşındaki eşi Şirin D. fenalaştı.

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Akyazı Kiraz Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Murat Celik:

Ne sevgiymiş be helal olsun kadına Allah mekanını cennet etsin

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Abdullah KARAMAN:

#AŞK#

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mehmet akif:

Allah rahmet eylesin.abla nın meknı cennet olsun şirin in ölüm haberini alan Ferhat şirin öldüyse yaşayamam demiş ve kazmayı havaya atmış kazma Ferhat a saplnmış Ferhat ölmüş.ferhat şirin hikayesine benzemiş.

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Serkan Ceylan:

bu nasıl hikaye yahu nedense komik geldi ??????

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tövbekar 34:

ecel saati vakti geldimi ne ileri nede geri gider dünyada vaadesi bu kadarmis ALLAH rahmet eylesin ne mutlu ALLAH icin sevip sevilenlere sevenlere

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Kırmızı Beyaz:

Allah rahmet eylesin. Nasıl seviyorsa artık. Bizimki olsa oh canıma değsin derdi

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YalancıSavar:

Allah cennette kavuştursun

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