Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
Sakarya'da 31 yaşındaki Ruhi D., kiraz topladığı sırada ağaçtan düştü. Eşinin yaralandığı haberini alan 27 yaşındaki Şirin D. ise fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşinin ağaçtan düştüğünü haber alan genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti.
EŞİNİN AĞAÇTAN DÜŞTÜĞÜNÜ DUYUNCA FENALIK GEÇİRDİ
Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde Kiraz toplayan 31 yaşındaki Ruhi D., dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan 27 yaşındaki eşi Şirin D. fenalaştı.
TALİHSİZ KADIN HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.