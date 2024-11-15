Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Valisi, Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Katıldı

Afyonkarahisar Valisi, Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara'da düzenlenen 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda valilik standını açarak ilimizin tarihini ve kültürünü tanıttı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katıldı.

7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Ankara'da kapılarını bir kez daha açtı. Fuarda Afyonkarahisar Valiliği de stant açtı. Açılan stant ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "

Fuarda valilik standımız ilimizin eşsiz tarihini, kültürünü ve yöresel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtıyor. İlk günden büyük ilgi gören standımızı Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin, ilimizin milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ile Hasan Arslan ve Büyükelçilerimiz de ziyaret ettiler.

Afyonkarahisar tüm yönleriyle her yıl daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Valilik olarak ilimizi dünya çapında görünür kılmak ve Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.