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Afyonkarahisar Valisi Gençlerle Ramazan Sohbeti Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Valisi Gençlerle Ramazan Sohbeti Gerçekleştirdi
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir araya gelerek teravih namazı sonrası samimi bir sohbet yaptı. Gençler, sorularını sorarak katılım gösterdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Camii'nde kılınan teravih namazının ardından Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve çok sayıda genç katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İmamoğlu'nun selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından Vali Yiğitbaşı, gençlerle sıcak bir sohbet ortamı oluşturarak onların sorularını içtenlikle yanıtladı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Vali Yiğitbaşı, gençlerin düşüncelerini dinleyerek onlarla yakından ilgilendi. Çay ikramı eşliğinde devam eden sohbet, gençlerin aktif katılımıyla keyifli bir şekilde ilerledi. Gençler, Vali Yiğitbaşı'na çeşitli konularda sorular yönelterek merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. Diyanet Gençlik Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen bu anlamlı buluşma, gençler tarafından büyük ilgi gördü. Gençler, Vali Yiğitbaşı'nın kendileriyle yakından ilgilenmesinden ve samimi sohbetinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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