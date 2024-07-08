Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği verdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği verdi.

Programda Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Betül Büyükkılıç ve Harun Reşit Han, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve çok sayıda Kaymakam hazır bulundu. Toplantıda, görev süreleri boyunca Afyonkarahisar'da yaptıkları hizmetler dolayısıyla vali yardımcıları ve Kaymakamlara teşekkür eden Vali Yiğitbaşı, katılımcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da birlikte çalıştıkları yöneticilerin ve görevlilerin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR