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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatlarıyla İmaret Camii'nde yemek ikramı yapıldı

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde İmaret Camii'nde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde İmaret Camii'nde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje devam ediyor. İmaret Camiinde yıllar sonra yeninden vakfiye hizmeti bu hafta da devam etti. Gedik Ahmet Paşa Camiinin (İmaret) kuruluş amacına yönelik olarak başlatılan etkinlikle vatandaşlara namaz sonrası yemek ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Yerel Yaşam Güncel Haberler

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