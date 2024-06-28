Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kurum çalışanının oğlunun nikah şahidi oldu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, dünya evine giren kurum çalışanlarından Özlem Örenkaya'nın oğlunun nikah şahidi oldu.

Afyonkarahisar Valiliğinde çalışan Özlem Örenkaya'nın oğlu Doğukan Örenkaya ile Büşra Özdemir çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitlerinden birisi ise Vali Yiğitbaşı oldu. Nikah sonrası evlilik cüzdanını çifte veren Vali Yiğitbaşı, "Genç çifti ve ailelerini tebrik ediyor, sevgi, saygı ve mutlulukla dolu bir ömür diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR