Afyonkarahisar Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Afyonkarahisar Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı
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Afyonkarahisar Valiliği, vali yardımcıları ve kaymakamların adını kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Bu tür girişimlere itibar edilmemesi ve dolandırıcılık durumunda 112'ye bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği, son dönemde bazı kişi veya grupların, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların adını kullanarak şirketlerden ve iş insanlarından yardım kampanyası adı altında para talep ettiği yönünde ihbarlar alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, "Bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama da bu tür bir durumda arayan kişilere kesinlikle kimlik veya banka bilgileri verilmemesi gerektiğini belirtilerek, vatandaşların bu tür durumlarda telefonlarını kapatıp durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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