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Afyonkarahisar Müftülüğü'nden Gençlerle İftar Buluşması

Afyonkarahisar Müftülüğü'nden Gençlerle İftar Buluşması
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Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla lise düzeyindeki kız öğrencilerle iftar programı düzenledi. Programda gençler birlikte oruç açarak iftar sevincini paylaştı ve sohbet etme fırsatı buldu.

Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iftar programında gençlerle buluştu.

Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programı, lise düzeyindeki kız öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla düzenlenen programda, gençler oruçlarını açarak iftar sevincini hep birlikte yaşadılar. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen iftarın ardından çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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