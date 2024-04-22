Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yağmur duası yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü sakinleri yağmur duasına çıkıp vatandaşlara hayır yemeği dağıttı.

Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin ve din görevlileri Atlıhisar köyü sakinleri ile yağmur duasına çıktı.

Atlıhisar köyü meydanında yapılan yağmur duasının ardından köy halkının da destekleriyle vatandaşlara hayır yemeği dağıtıldı. Yapılan ikramın ardından Müftü Aytekin tarafından sofra duasının yapılmasıyla etkinlik sona erdi. - AFYONKARAHİSAR