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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tescilli keşkek yoğun ilgi görüyor

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan ve çömlekte özel olarak yapılan tescilli keşkek, vatandaşları tarafından yoğun ilgi görüyor. Şuhut'ta herkesin sevdiği yöresel tescilli keşkek yemeğine Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirler de büyük ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan ve çömlekte özel olarak yapılan tescilli keşkek, vatandaşları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Şuhut'ta herkesin sevdiği yöresel tescilli keşkek yemeğine Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirler de büyük ilgi gösteriyor. Esnafın da iş yerlerinde sabah kahvaltısı olarak tükettiği vazgeçilmez yöresel yemeğin ustası İsmail Aydoğmuş, 15 yıldan beridir keşkek pişirip ilçe halkına ve misafirlere sunduğunu söyledi.

Aydoğmuş konuşmasını şöyle sürdürdü, "Yöremize has olan keşkek belki de bir asırdan beri ilçemizde bilinmekte ve keyifle yenilmektedir. Biz de kendi işletmemizi açtıktan sonra sürekli olarak devamını sağladık. 15 Yıldan beri gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Akşamdan hazırlanan ve içinde, göce, löp et ve zıpkın (etli kuyruk kemiği) olan keşkeği fırına sürüyoruz. Sabaha kadar sönük olan fırında kendi halinde pişiyor ve sabah bunun dövme işleminden geçirdikten sonra müşterilerimize servis ediyoruz" dedi.

İşletme sahibi Veli Akkaya konuyla ilgili açıklamalarında, "Biz 15 yıldan bu yana bu işi tecrübeyle yapmaktayız. Müşterilerimize keşkeğimizi tattırmaya tatmayanların da tadına bakması için işletmemize bekliyoruz" dedi.

Restoran Müşterisi Dudu Pamuk ise, "Kasabalı değilim ama 20 yıldır burada görev yapmaktayım. Keşkeği her gün yemek istesem her gün yiyebilirim tadı harikadır. Ben Afyonkarahisar merkezden geliyorum tadı müthiş. Keşkeği her gün yiyebilirim yani bunu tüm Türkiye bilmeli ve duymalı" dedi.

Restoran müşterisi Cuma Özbek de konuyla ilgili açıklamalarında, "Ben özellikle buraya keşkek yemek için geldim. Genelde keşkeği öğlen yiyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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