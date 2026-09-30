Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde gıda işletmeleri Tarım ve Orman personelince denetlendi

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde gıda işletmeleri Tarım ve Orman personelince denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerindeki gıda işletmeleri denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelince yapılan kontrollerde mevzuata uygunluk, hijyen ve muhafaza şartları incelendi; tüketici sağlığı ve güvenilir gıdaya erişim amaçlandı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik resmi kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personellerince yapılan denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu, hijyen ve muhafaza şartları ile gıda ürünlerinin belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol edildi. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen kontrollerde tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanmasına yönelik gerekli incelemeler yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı