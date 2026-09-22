Haberler

Afyonkarahisar İl Müftülüğü yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Müftülüğü yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenledi
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün hizmet binasının temeli törenle atıldı. Yeni binanın eğitim ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapacağı belirtildi; projenin cami, konferans salonu ve Kur'an kursuyla külliye niteliği kazanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ve protokol üyeleri katıldı. Yeni hizmet binasının yalnızca idari hizmetlere değil, eğitim ve kültür faaliyetlerine de ev sahipliği yapacağı belirtildi. Aynı yerleşkede ilerleyen süreçte cami, konferans salonu ve Kur'an kursunun da yapılmasıyla projenin külliye niteliği kazanması hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Aktaş, yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanmasını temenni ederek projenin Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray ikinci şoktan korkuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti!

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği ortaya çıktı
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı