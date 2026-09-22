Afyonkarahisar İl Müftülüğü yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenledi

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Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ve protokol üyeleri katıldı. Yeni hizmet binasının yalnızca idari hizmetlere değil, eğitim ve kültür faaliyetlerine de ev sahipliği yapacağı belirtildi. Aynı yerleşkede ilerleyen süreçte cami, konferans salonu ve Kur'an kursunun da yapılmasıyla projenin külliye niteliği kazanması hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Aktaş, yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanmasını temenni ederek projenin Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı