Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 503 öğrenciye trafik eğitimi verdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, İscehisar, Sinanpaşa, Bayat ve Sultandağı ilçelerinde trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimlerde 23 öğretmen ve 503 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı, güvenli davranış biçimleri ele alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği bilincinin artırılması ve trafik kurallarına uyma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, İscehisar, Sinanpaşa, Bayat ve Sultandağı ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde toplam 23 öğretmen ve 503 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimlerde trafik kurallarına uymanın önemi, trafikte güvenli davranış biçimleri ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik temel hususlar ele alındı.