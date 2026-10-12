Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 503 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği bilincinin artırılması ve trafik kurallarına uyma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İscehisar, Sinanpaşa, Bayat ve Sultandağı ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde toplam 23 öğretmen ve 503 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde trafik kurallarına uymanın önemi, trafikte güvenli davranış biçimleri ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik temel hususlar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı