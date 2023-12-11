Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici Aile Ziyaretlerinin Önemini Vurguladı

Kaymakam Bilici, aile ziyaretlerinin vatandaşların taleplerini daha yakından görebilmeye fırsat tanıdığını belirtti. Bir aileye gerçekleştirilen ziyarette aile fertleriyle sohbet eden Kaymakam Bilici, çocuklarıyla da ilgilendi.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, aile ziyaretlerinin önemine değinerek ziyaretlerle vatandaşların taleplerinin daha yakından görebilmeye fırsat tanıdığını kaydetti.

Kaymakam Bilici ve eşi Filiz Bilici, Kılıçlar köyünde ikamet eden bir aileye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette aile fertleri ile sohbet ederek durumlarını ve vatandaş olarak talep ve beklentilerini öğrenen Kaymakam Bilici, ailenin çocukları ile de yakından ilgilenerek dersleri hakkında bilgiler aldı. Aile ziyaretlerinin önemine değinen Kaymakam Bilici: "İlçemizde ikamet eden farklı ailelerle birebir olarak bir araya geldiğimiz bu ziyaretler; vatandaşlarımızın durumlarını, talep ve beklentilerini daha samimi bir havada ve doğrudan görebilmemize olanak sağlıyor. Daha önce çok kez gerçekleştirdiğimiz aile ziyaretlerini, inşallah daha pek çok kez gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR