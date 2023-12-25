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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Münazara Yarışmasına Katıldı

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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Aziziye Anadolu Lisesinde düzenlenen sınıflar arası münazara yarışması finaline katıldı. Yarışmada 'Sosyal Medya Zararlıdır' konusunu savunan ekip birinci oldu.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Aziziye Anadolu Lisesinde düzenlenen sınıflar arası münazara yarışması finaline katıldı.

İlk olarak müdür odasında Okul Müdürü İcabi Demirkapı ile bir araya gelen Kaymakam Bilici, okulun genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra münazara yarışması finaline katılan Kaymakam Bilici, ' Sosyal Medya Faydalıdır ve Sosyal Medya Zararlıdır' konularının konuşulup tartışıldığı final yarışmasını izledi. Çok çekişmeli ve anlamlı bir çekişmeye sahne olan münazara finalini 'Sosyal Medya Zararlıdır' konusunu savunan ekip kazandı.

Yarışma sonunda Kaymakam Bilici, final yarışmasını kazanan ve ikinci olan öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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