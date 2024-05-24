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Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü'nde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Açıldı

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Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde kurulan Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, dualarla hizmete açıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde kurulan "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" dualarla hizmete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, 81 il ve bazı ilçe müftülükleri bünyesinde hizmet veren "Aile ve Dini Rehberlik (ADRB)" bürolarına ve Merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezinin açılışına, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, İlçe Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Müftüsü Vahit Demiral, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Emirdağ Müftü Yerel Güncel Haberler

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