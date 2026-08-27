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Afyonkarahisar'da 8. Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Sergisi ve Zafer Yürüyüşü

Afyonkarahisar'da 8. Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Sergisi ve Zafer Yürüyüşü
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Afyonkarahisar’da Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen Ethem Tem Ulusal Fotoğraf sergisi açılırken, açılışın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte Zafer Yürüyüşü’ne katıldı.

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen Ethem Tem Ulusal Fotoğraf sergisi açılırken, açılışın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Afyonkarahisar İl Özel idaresi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödülleri verilirken, sergilemeye değer görülen fotoğraflardan oluşan eserler ise Taş Medresede görücüye çıktı.

Gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Vali Dr. Naci Aktaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışınin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar İmaret Cami önünden başlayıp Zafer Meydanın da biten Zafer Yürüyüşü'ne katıldılar.

Öte yandan, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde İmaret Camiinde mevlid-i şerif okutulup, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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