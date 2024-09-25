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Afyonkarahisar'da Yeni Eğitim Yılı İçin Karşılama Standı Açıldı

Afyonkarahisar'da Yeni Eğitim Yılı İçin Karşılama Standı Açıldı
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2024-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik karşılama ve tanıtım standı açıldı. Çorba ve ikramların dağıtıldığı stant, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

2024-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde karşılama, tanıtım ve kitap standı açıldı.

Gençlik Koordinatörleri sorumluları, Merkez ve KYK Yurtlarında görev yapan Manevi Danışmanların yer aldığı stantta, öğrencilere çorba ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. "Bu şehirde yalnız değilsiniz " sloganıyla gençlerin karşılandığı standı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt da ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Diyanet Gençlik standında, Diyanet Gençlik Merkezinde yapılması planlanan dersler ve faaliyetler tanıtılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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