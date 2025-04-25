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Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine Kaplıca Gezisi Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine Kaplıca Gezisi Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği kaplıca gezisi ile moral ve motivasyon sağladı. Etkinlikte öğrenciler, doğal kaplıca sularında dinlenip piknik yaparak sosyal bağlarını güçlendirdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen kaplıca gezisi, moral ve motivasyon dolu anlara sahne oldu. Kaplıca keyfinin ardından öğrenciler piknik yaparak günü neşeyle tamamladı.

Gençlerin hem dinlenmesi hem de sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik kaplıca gezisi düzenlendi. Sabah saatlerinde servislerle kaplıcaya götürülen gençler, sıcak suyun şifasıyla hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlama fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler kaplıca alanında keyifli vakit geçirirken, günün stresinden uzaklaşarak sosyalleşmenin tadını çıkardı. Program sonrası gerçekleştirilen piknikte ise gençler doğayla iç içe vakit geçirdi, arkadaşlık bağlarını güçlendirdi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik Merkezi Sorumluları Zennure Kavurkacı ve Mehmet Seyman'a, Manevi Rehber Mehmet Okumuş'a, Eda Kavak'a, TDV Sorumlusu Semih Lektemur'a ve programa katılan tüm öğrencilere teşekkür edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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