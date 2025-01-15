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Afyonkarahisar'da Tırın Kaza Yaptığı Olayda Faciadan Dönüldü

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir tır köprü kolonuna ve önündeki bir otomobile çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesindeki koliler çevreye yayıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır önce köprünün kolonuna ardından önündeki araca çarptı. Faciadan dönülen kazada şans eseri bir kişi yaralanırken, olayda tırın dorsesin de taşıdığı koliler ise çevreye dağıldı.

Kaza, Konya Yolu Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., idaresindeki 27 ABP 316 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce köprünün kolonlarına ardından önündeki N.K.'nın kullandığı 15 AP 064 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü H.Y., yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. H.Y., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan koliler çevreye saçılırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Tırın Kaza Yaptığı Olayda Faciadan Dönüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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