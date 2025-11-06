Haberler

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Personeline İş Güvenliği Eğitimi

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Personeline İş Güvenliği Eğitimi
Güncelleme:
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilçe müdürlüğü personeline yönelik iş güvenliği eğitim toplantısı düzenledi. Eğitimler Bolvadin, Emirdağ, Çobanlar ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüğü personellerine yönelik iş güvenliği eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim çalışmalarının Bolvadin, Emirdağ, Çobanlar ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen eğitim çalışması sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe müdürlüklerimizde çalışan personelimize, kurumumuz iş güvenliği uzmanları tarafından ilgili kanun çerçevesinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

