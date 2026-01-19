Haberler

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde hizmet içi eğitim

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde hizmet içi eğitim
Güncelleme:
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 44 personeline güncel mevzuat ve denetim teknikleri hakkında kapsamlı bir hizmet içi eğitim düzenledi. İl Müdürü Özkan Parlak, gıda güvenilirliğinin önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki 44 personele hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim çalışması kurumun toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli tarafından, ilçe müdürlüklerinde görev yapan 44 personele güncel mevzuat ve denetim teknikleri hakkında kapsamlı eğitimler verildi.

Eğitimde personelimizle bir araya gelen İl Müdürümüz Özkan Parlak yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak üretimden tüketime kadar her aşamada, tarladan çatala vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan gıdanın güvenilir olmasını sağlamakla yükümlüyüz. Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimiz. Personellerimiz kararlılıktan, tarafsızlıktan ve mevzuata bağlılıktan asla taviz vermemeli" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

