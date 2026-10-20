Afyonkarahisar'da tarım arazisi devri eğitimine İl Tarım teknik personeli katıldı

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Afyonkarahisar'da Tarım arazilerinin korunması ve bölünmesinin önlenmesi amacıyla düzenlenen "Tarım Arazilerinin Satış ve Miras Yoluyla Devrine İlişkin Eğitim Programı"na İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, tarım arazilerinin bölünmesini önlemeye yönelik uygulamalar, satış ve miras yoluyla mülkiyet devrine ilişkin mevzuat ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Eğitimle tarımsal bütünlüğün korunması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve ilgili mevzuatın etkin uygulanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı