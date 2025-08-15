Afyonkarahisar'da Takılı Kalan Leylek Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da Takılı Kalan Leylek Kurtarıldı
Afyonkarahisar'da elektrik direğinde leylek yuvasına takılarak uçamayan bir leylek, OEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı. Leyleğin yaralı olduğu belirlendi ve tedavi için Kocatepe Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Afyonkarahisar'da elektrik direğinde leylek yaptığı yuvaya takılı kalınca devreye giren Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sandıklı ilçesinin Dodurga mahallesinde bulunan elektrik direğine bir leylek yuvasını yaptı. Balya ve iplere ayağı takılan leylek uçamayıp yuvaya takılı kaldı. Mahalle muhtarının ihbarı üzerine olay yerine gelen OEDAŞ ve Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemleri alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde ise yuvada asılı kalan leylek ekiplerce kurtarıldı. Ardından Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından leyleğin yaralı olduğu belirlendi. Hayvan, kontrol ve tedavi amaçlı Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavi sonrasında ile leyleğin yuva yakınlarında doğa salınacağı aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
