Afyonkarahisar'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı
Afyonkarahisar Valiliği, sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar yükselebileceğini duyurarak vatandaşları uyardı. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklardan 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanlarda durmamaları istendi.
Afyonkarahisar Valiliği, bugün etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artacağı ve kentte sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bol su tüketmeleri, güneş ışınlarından korunmaları ve gerekli tedbirleri almaları sağlık açısından büyük önem taşımaktadır" denildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel