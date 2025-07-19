Afyonkarahisar'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Afyonkarahisar Valiliği, bugün etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artacağı ve kentte sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bol su tüketmeleri, güneş ışınlarından korunmaları ve gerekli tedbirleri almaları sağlık açısından büyük önem taşımaktadır" denildi. - AFYONKARAHİSAR