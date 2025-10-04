Haberler

Afyon'da Güvenli Internet Eğitimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 515 öğrenciye güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan SİBERAY eğitim faaliyetleri devam edeyor. Programla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla; Sandıklı Şehit Gökhan Orhan Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında toplam 515 öğrenciye yönelik bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
