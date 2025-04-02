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Afyonkarahisar'da Şehir Merkezinde Domuz Sürüsü Görüntülendi

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sanayi Sitesi yakınlarında refüjde görüntülenen domuzlar, bir aracın yanından geçerek bölgeden uzaklaştı.

Afyonkarahisar'da şehir merkezinde domuz sürüsü görüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şehir merkezine inen domuz sürüsü bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece saatlerinde Sanayi Sitesi yakınlarına gelen domuzlar, refüjde görüntülendi. Yoldan geçen bir araç içerisinden vatandaşın çektiği videoda domuzlar net bir şekilde görüldü. Aracın yol kenarında durmasıyla birlikte domuzların bölgeden koşarak uzaklaşması anbean kaydedildi.

Afyonkarahisar'da Şehir Merkezinde Domuz Sürüsü Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
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