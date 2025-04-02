Afyonkarahisar'da Şehir Merkezinde Domuz Sürüsü Görüntülendi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sanayi Sitesi yakınlarında refüjde görüntülenen domuzlar, bir aracın yanından geçerek bölgeden uzaklaştı.
Afyonkarahisar'da şehir merkezinde domuz sürüsü görüldü
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şehir merkezine inen domuz sürüsü bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece saatlerinde Sanayi Sitesi yakınlarına gelen domuzlar, refüjde görüntülendi. Yoldan geçen bir araç içerisinden vatandaşın çektiği videoda domuzlar net bir şekilde görüldü. Aracın yol kenarında durmasıyla birlikte domuzların bölgeden koşarak uzaklaşması anbean kaydedildi.