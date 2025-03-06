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Afyonkarahisar'da 'Samanyolu'nda Ziyafet' Kitap Tahlili Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 'Samanyolu'nda Ziyafet' Kitap Tahlili Düzenlendi
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Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Dr. M. Yasin Akbaş rehberliğinde Sezai Karakoç'un 'Samanyolu'nda Ziyafet' eseri derinlemesine incelendi. Gençler, oruç ibadeti ve manevi boyutları üzerine önemli tartışmalarda bulundu.

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Samanyolu'nda Ziyafet" isimli kitap tahlili gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde anlamlı bir kitap tahlili programı gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi M. Yasin Akbaş'ın rehberliğinde düzenlenen programda, Sezai Karakoç'un Samanyolu'nda Ziyafet adlı eseri derinlemesine incelendi. Programa katılan gençler, oruç ibadetinin manevi boyutunu ele alan bu önemli eseri hep birlikte tahlil etti. Kitapta yer alan oruç, sabır ve kulluk bilinciyle ilgili düşünceler üzerinde durulurken, katılımcılar da görüş ve yorumlarıyla programa katkı sundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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